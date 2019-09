Dit is de winnaar van The Voice Senior

Ruud Hermans (68) uit Tilburg is door het publiek gekozen tot winnaar van The Voice Senior 2019. Dat is vanavond live bekendgemaakt in talkshow Beau , na afloop van de finale van de talentenjacht voor senioren.

De strijd om de titel The Voice Senior ging tussen IJsbrand van Belleghem (team Frans Bauer), Ruud Hermans (team Ilse DeLange), Eddie Taylor (team Angela Groothuizen) en Steve Yocum (team Marco Borsato). Ruud reageerde enthousiast op zijn overwinning: ,,Ik ben hier ontzettend trots op. Trots op dat ik mee ben gaan doen.” Naast een optreden bij het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome en het uitbrengen van zijn eigen single heeft Ruud nog meer in de planning staan. ,,Ik wil volgend jaar het theater in”, aldus de winnaar die uitgebreid door zijn drie concurrenten werd gefeliciteerd. Vorig jaar werd de eerste editie van The Voice gewonnen door de toen 69-jarige Jimi, afkomstig uit de stal van coaches Gerard Joling en Gordon.

De vier zangers hadden allemaal al hun sporen in de muziek verdiend. Zo scoorde Ruud Hermans, die zich vorige week gekroond zag tot topfavoriet, in de jaren 70 een nummer 1-hit met The Tumbleweeds met het nummer Somewhere Between en presenteerde hij het KRO-radioprogramma Country Time. Ook Eddie Taylor, die in een van de eerste afleveringen de show stal met zijn swingende optreden, heeft al een mooi curriculum vitae. Hij stond in het voorprogramma van The Tramps en James Brown en was leadzanger van de band The Swinging Soul Machine.

De Amerikaan Steve Yocum, voor de liefde naar Nederland verhuisd, was al zijn hele leven actief als professioneel muzikant en deed mee aan The Voice Senior omdat hij graag meer optredens zou doen in Nederland. IJsbrand van Belleghem staat al gemiddeld tien keer per maand op het podium met zijn coverband Paradise, maar is op zoek naar zijn eigen stem. Zijn coach Frans Bauer vergeleek hem met grootheden als Tom Jones en Engelbert Humperdinck.

Elke coach betrad vanavond het strijdtoneel met twee kandidaten. De coaches moesten na de optredens een van hun senioren naar huis sturen.

Volledig scherm Ruud © screenshot RTL4/Beau

Volledig scherm Eddie © screenshot RL4/Beau

Volledig scherm IJsbrand © screenshot RTL4/Beau