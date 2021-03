Dit is de winnaar van The Voice 2021

Het elfde seizoen van The voice of Holland is vanavond gewonnen door Dani van Velthoven (21) uit Purmerend. De hokjesloze, dromerige zanger met de talenknobbel liet in de bewogen finale concurrenten Sem en Nienke achter zich. Ook Jasper, de meest besproken kandidaat van dit seizoen, sneuvelde in het zicht van de haven, maar was voor coach Anouk wel reden om te pleiten voor een nieuwe opzet van de show.

Een christelijk nummer, geschreven door een joodse man, deels gezongen in het Arabisch door een witte homo. De toon was meteen gezet toen Dani als allerlaatste auditant van dit seizoen aantrad met een tweetalige versie van Leonard Cohens Hallelujah.

Hij kwam met een missie: verbinden. De jonge zanger zag van dichtbij hoe zijn eerste vriend, een Syriër, werd onterfd vanwege zijn geaardheid. Het inspireerde hem om lhbti+’ers uit het Midden-Oosten in soortgelijke situaties te helpen. In het dagelijks leven door taalles te geven, bij de RTL 4-show door speciaal voor die mensen te zingen.

Dani deed het de afgelopen weken in vier talen; naast Engels en Arabisch ook in het Frans en Nederlands. Één ding was altijd hetzelfde: die stem, steeds op zoek naar onontgonnen terrein buiten de gebaande melodiepaden. Hij vroeg niet om aandacht, die dwong hij af.

,,Je hebt een compleet unieke stem’’, zei coach Waylon. ,,Je bent gewoon af.’’ Zelfs de altijd kritische Anouk, die hem uiteindelijk zou begeleiden, ontdooide: ,,Ik voel het meteen in mijn lichaam en dat gebeurt niet heel erg snel.’’

Volledig scherm Dani met zijn bokaal. © RTL

Verrassing

De zanger, naast op zijn vriend ook verliefd op zijn twee naaktkatten, gebruikte The Voice om zijn stem ook figuurlijk te laten horen. Iedereen moet zich vooral kleden zoals hij zelf wil, betoogde hij. Hand in hand lopen met wie hij zelf wil. Het gaf op subtiele wijze gewicht aan zijn optredens. ,,Elke week ontdekken we een verrassing bij jou’’, zei Waylon. Het was zo goed dat hij het er warm van kreeg.

Een echte topfavoriet werd Dani niet. De ogen waren vooral gericht op Jasper, de meest nerveuze kandidaat ooit die ondanks meerdere blunders toch de finale haalde. En op concurrent Sem (18), de jonge rocker met de oude stem, de ‘verpersoonlijking van bravoure’ naast de bescheidenheid van Dani. Maar vanavond deelde hij met zachte hand rake klappen uit.

Hij deed nogmaals zijn duet met oud-kandidaat Hanin Al Kadamani uit Syrië, een deels Arabische versie van Adele’s Hello, zoals ze eerder zongen in de battle-ronde. De knock-out kwam toen hij, dromerig als altijd, Read all about it vertolkte. Weer week hij af van de melodie. Hij is de enige die dat mag, betoogde coach Jan Smit. ,,Jij maakt het liedje mooier’’, zei hij. ,,Jij verheft iets tot kunst. Dat is een talent dat niemand van de finalisten heeft.’’

Quote Jij verheft iets tot kunst Jan Smit

De kijkers droomden mee en gaven hem de meeste stemmen. ,,Dankjewel Anouk, dankjewel mijn moeder, zonder jullie had ik hier niet gestaan’’, klonk Dani’s eerste reactie.

Zijn laatste woorden? Die waren, typisch Dani, niet voor hemzelf. ,,Toen ik 18 was, was ik nog niet eens 10 procent van jou’’, richtte hij zich tot Sem, die met hem als laatste was overgebleven. ,,Je bent echt sick.’’

Volledig scherm Anouk wil de show drastisch hervormen. © RTL

Weg met de kijkersstemmen

De finales van de RTL-talentenjacht zijn traditioneel vrij tam, maar vanavond niet. Er was Ali B die zijn tekst vergat toen hij een ode wilde rappen aan zijn pupil Nienke en Jan Smit die aangestoken leek te worden door de wisselvalligheid van Jasper en zelf ook vals begon te zingen. Maar het was vooral de avond - en het seizoen - van Anouk.

Naar aanleiding van Jaspers succes, dat hem weliswaar werd gegund, maar niet erg verdiend werd gevonden, pleitte ze voor een radicaal andere opzet van de show. De Haagse rockdiva ergert zich al jaren aan de grote inspraak van kijkers en sprak onlangs nog van een ‘k*tland’. Haar oplossing: laat kijkers pas stemmen in de finale, als er nog twee kandidaten over zijn. Tot die tijd bepalen de coaches het, eventueel met een extra jury.

Quote Als het om geld gaat; ik wil best een deel van mijn salaris inleveren Anouk

Het is maar de vraag of producent John de Mol ervoor te porren is en of ze na haar kritiek überhaupt mag terugkeren, zoals enkele kijkers zich afvroegen. Geld is in elk geval geen issue. ,,Als het daarom gaat; ik wil best een deel van mijn salaris inleveren’’, zei ze. ,,Als het maar fair gaat.’’

Van de vergeten tekst van Ali, het tapijtjasje van Waylon en de valse nootjes van Jan, herbeleef de avond in ons liveblog:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.