Dit is de winnaar van RTL-dragshow Make Up Your Mind

Soy Kroon is de winnaar van Make Up Your Mind, het programma van RTL 4 waarin bekende Nederlanders zich laten omtoveren tot dragqueen. In de finale wist de 26-jarige musicalacteur vier concurrenten te verslaan.

In de dragshow stal Kroon de show als Dee Dee Sky. ,,Ik ben er zo vol ingedoken”, zei Kroon na zijn winst. ,,Ik moest heel lang zoeken naar de knop om te zetten om dit te doen.” De acteur vroeg zich af of het ‘wel stoer’ was om mee te doen. ,,Ik denk dat het heel erg stoer is om je zo kwetsbaar op te stellen. En daarom doe ik mee.”

Ook Freek Bartels (Tilly Turner), Dan Karaty (Kikki Diamonds), Jamai Loman (Juicy Andrews) en Juvat Westendorp (Alexis Star) onthulden hun ware identiteit in de finale van het programma. Jan Slagter gaf aan het einde van de show een optreden als mystery guest.

Bekende Nederlanders

In Make Up Your Mind moeten twee teams onder leiding van Fred van Leer en Nikkie de Jager raden wie de bekende Nederlanders zijn die schuilgaan achter de make-up. Het programma wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard en is bedacht door diens partner Herald Adolfs.

Met de winst treedt Kroon in de voetsporen van Barry Atsma, die de eerste winnaar van de dragshow was. Het eerste ‘seizoen’ bestond slechts uit een aflevering. De opvolger telt vijf afleveringen en twintig bekende Nederlanders die meededen voor de titel van Make Up Your Mind 2022.