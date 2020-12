Dit is de winnaar van Het Perfecte Plaatje 2020

Naast de titel wint ze haar eigen fotoreportage in het beroemde magazine National Geographic. Voor de finale reisden Bibi en haar mede-finalist Stefano Keizers af naar de Waddeneilanden. Op Terschelling maakten ze allereerst een portret van een markante eilandbewoner. Het bleef spannend, want voor die foto’s kregen de twee allebei hetzelfde cijfer (7,5).

Na de tweede opdracht op Ameland begon Bibi uit te lopen, toen ze een 9,5 kreeg voor haar landschapsfoto waarin een gebodypaint model was verstopt. Stefano kreeg voor zijn poging bij de opdracht ‘slechts’ een 8. De laatste opdracht bestond uit een drieluik, eveneens op Ameland, waarin zeehonden te zien moesten zijn. Stefano kreeg weliswaar een mooie 9, maar met haar 8,5 hield Bibi toch een hoger gemiddelde.

Toen presentator Tijl Beckand de uitslag bekendmaakte, bood Bibi eerst vooral haar excuses aan bij haar collega en maatje Stefano. ,,Superblij, echt bizar gewoon’’, riep ze uit. ,,My god, what the fuck, denk ik echt. Is het echt? Ik ben echt helemaal flabbergasted.’’

Oma Asta

De twee finalisten, die vorige week nog Heel Holland bakt-jurylid Janny van der Heijden het nakijken gaven in de halve finale, waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Ze kregen allebei de afgelopen weken hoge cijfers voor hun kiekjes, bijvoorbeeld voor het bijzonder persoonlijke drieluik dat Bibi maakte met haar oma Asta (80).

Zij zat in haar jeugd in een jappenkamp en vluchtte later per boot naar Nederland. 75 jaar lang sprak ze er nauwelijks over, maar met Bibi deed ze dat toch. Het is overigens een dubbele dag voor de youtuber, die eerder vandaag nog meldde dat de partner van haar oma, die haar bij de shoot vergezelde, is overleden. Haar oma was overigens wel aanwezig bij de opnames van de finale, net als vriend Waylon.

Spannendste ooit

Jurylid en sterfotograaf William Rutten noemde de eindstrijd tussen Bibi en Stefano ‘de spannendste en sterkste ooit’. ,,Bij Bibi dacht ik: zij ligt er na twee of drie afleveringen uit’’, zei hij. ,,Ze leek nogal ongeïnteresseerd bij de eerste twee opdrachten, maar ze pakte het op. Ze deed iets met de commentaren, luisterde goed en ontwikkelde zich heel knap. Ze stond te vloeken en te tieren, te zeuren en te zaniken. Eigenlijk alles wat een echte fotograaf ook doet, haha.”

Ook bij Keizers had hij overigens twijfels. ,,Hem vonden veel mensen een rare snuiter en ik was zelf ook benieuwd, maar hij heeft ons allemaal ingepakt. Wat zijn we gaan houden van die gast. Open, eerlijk, lief en zo out of the box, niet normaal creatief. Eerder een kunstenaar dan een fotograaf. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Deze twee vormen echt de perfecte match in de finale. Het had niet mooier gekund.”

