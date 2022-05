Dit is de winnaar van Expeditie Robinson: All Stars

Vanavond is de winnaar van Expeditie Robinson: All Stars bekendgemaakt. En dat blijkt geen heel grote verrassing voor trouwe kijkers van het survivalprogramma.

Van de zestien BN’ers zijn alleen acteurs Ferry Doedens en Niels Gomperts over, evenals Dominique Hazeleger als enige vrouw. Alle deelnemers zijn voormalige (halve) finalisten en krijgen met deze All Stars-editie een nieuwe kans om te winnen.

Gomperts blijkt een rasechte survivor tijdens het programma, en met de finale in zicht heeft hij alleen maar meer zin in om te knallen. ,,De eindstreep is zo dichtbij, dat geeft enorm veel energie om even toch nog dat laatste zetje te geven. Nu wil ik 'm winnen ook.”

Hazeleger is vooral trots dat ze een tweede keer in Expeditie Robinson kan staan. De mediapersoonlijkheid was tijdens haar eerste deelname nog onbekend voor het Nederlandse publiek. ,,Ik ben heel blij dat ik alles weer heb mee mogen maken. Nog een keer op een prachtige locatie met insane proeven. Ik heb genoten.” Ook Doedens, de derde finalist, kijkt uit naar de eindstrijd. ,,Dat je dit twee keer mag meemaken is onbeschrijflijk, ik voel me een bevoorrecht mens.”

Maar er kan er maar eentje de opper-survivor zijn. En dat blijkt na een bloedstollende finale waarin met touwen wordt gesjouwd, in torens geklommen, met pijlen geschoten, ballen gegooid en aan touwen geslingerd, de toch al gedoodverfde winnaar (en halve finalist uit 2017) te zijn: Niels Gomperts.

,,Ik ben superblij en euforisch. En megatrots op mezelf. Dat mag ik nu wel echt zijn. Ik kan niet wachten om het m'n vriendin en m'n zoon te vertellen", zegt hij. Hoewel Doedens en Hazeleger balen, vinden ze de uitslag ook geen verrassing. De sportieve acteur zegt hierover: ,,Als er een iemand is die Expeditie Robinson had moeten winnen, dan is het Niels. Wat een baas.”

