Dit is de winnaar van de zomerserie van Het Perfecte Plaatje: ‘Deze foto komt enorm binnen’

De documentaireshoot was spannend en beide finalisten wisten prachtige plaatjes te schieten. Toch sprong er één beeld bovenuit die ongetwijfeld ervoor zorgde dat Maurice als winnaar werd uitgeroepen. De presentator van onder meer 3 op Reis had flink wat moeite om zijn generatiefoto te maken. Precies op het moment van de perfecte zonsondergang was de jongste telg van de gaucho-familie zoek. Maar uiteindelijk kwam het mannetje toch opdagen en dat leverde bovenstaande foto op.



De jury, bestaande uit fotografen William Rutten en Gaby Herbstein, was diep onder de indruk. ,,Dit beeld komt enorm binnen. Wat een rust, echt een prachtige foto met de perfecte lichtinval. De juiste tijd en de juiste plek, goed gezien door de fotograaf. De scherpte is top. Er is waanzinnig licht van de zon om de mensen heen. Die zonnestralen, perfect. Mooi die actie van de wijzende hand. Deze foto is de perfecte afsluiter van deze serie. De kers op de taart. De foto waar je zelf het verhaal bij kunt verzinnen.”



Presentator Tijl Beckand probeerde het daarna nog spannend te maken en het verschil was uiteindelijk ook klein. Met een gemiddelde score van 8,5 is Maurice de winnaar. Jochem eindigde op een 8,3. ,,Ik ben zo dankbaar! Ik wil mijn ouders bedanken en in de armen vallen”, zei de blije winnaar van het fotoprogramma.



De reguliere eerdere zes seizoenen speelden zich af in Nederland. Die reeksen werden gewonnen door Humberto Tan, Estelle Cruijff, Patty Brard, Jamie Westland, Bibi Breijman en Patrick Martens. Dit najaar is er weer een regulier seizoen op RTL 4.