Dit is de winnaar van Better Than Ever: ‘Ik heb het te lang op een ongezonde manier gedaan’

Zijn voorkomen is heel anders dan in 2018 toen hij The Voice won. Het korte misschien wel brave kapsel is ingeruild voor lange blonde lokken, maar het stemgeluid van Jim van der Zee is nog even uniek. Dat bleek zaterdag in Better Than Ever, een RTL 4-programma waarin oud-deelnemers van diverse talentenjachten een herkansing kregen en er een geldprijs van 25.000 euro voor de winnaar was. Van der Zee won, wederom.