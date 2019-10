Dit is de tekening die Kees Momma maakte van de Johan Cruijff ArenA

Het bedrijf Doclines van Monique Nolte nodigt in ruil voor een bijdrage van zeker 17,50 euro huidige en nieuwe donateurs uit voor de voorpremière in de Johan Cruijff ArenA. Met 50.000 bezoekers is dat dan meteen de grootste filmvoorstelling ooit.



De donateurs ontvangen ook een digitale kaart van het kunstwerk van Kees Momma. Hij noemt zijn kunstwerk de moeilijkste opdracht die hij ooit heeft moeten uitvoeren. Op de vraag van Nolte of hij alle zitjes in het stadion heeft getekend, antwoordt hij: ,,Natuurlijk moet er wel eens gesmokkeld worden, maar dat doet praktische iedere artiest.”



Toch is de kritische kunstenaar tevreden op het eindresultaat, zo blijkt uit de mini-documentaire over de totstandkoming van de tekening. ,,Ik ben klaar, ik ben klaar, Grote voldoening, want ik ben buitengewoon blij met het resultaat.”