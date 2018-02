Dit is de nieuwe Magnum P.I.

Ook Samuel L. Jackson is fan van Lubach

10:35 Het item van Zondag met Lubach waarin hard wordt uitgehaald naar de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub NRA staat opnieuw in de belangstelling na de schietpartij op een school in Florida waarbij 17 mensen omkwamen. Onder meer acteur Samuel L. Jackson is fan van het item. De Amerikaanse steracteur retweet het naar zijn ruim 7 miljoen volgers.