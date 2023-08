Dit is de idiootste documentaire ooit gemaakt en ik heb van elke rare seconde genoten

spoiler alert Reü­nie-uitzending B&B vol liefde vol emoties: deze koppels zijn nog samen

Het is een B&B met aardig wat liefde geweest deze zomer in B&B vol liefde, de kijkcijferhit van deze zomer. Twee van de acht koppels zijn stapelverliefd, zo wordt duidelijk uit de reünie-uitzending die op Videoland staat en zondagavond op RTL4 te zien is.