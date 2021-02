Dit is de advocaat die de scheiding van Kim Kardashian en Kanye West in goede banen moet leiden

Britney Spears en Kevin Federline, Scarlett Johansson en Ryan Reynolds, Johnny Depp en Amber Heard, Ashton Kutcher en Demi Moore en zo gaat de lijst nog wel even door. Het zijn allemaal breuken waarbij de hulp van Laura Wasser werd ingeroepen. En nu ervaringsdeskundige Kim Kardashian, Kanye West wordt haar derde ex-man, hulp nodig heeft, komt ze ook bij haar terecht. De vrouw die zelfs een eigen scheidingsplatform oprichtte met de naam It's over easy.



Voor de buitenwereld is ze een keiharde tante, maar zelf ziet ze het anders. Zo vertelde ze ooit in een interview: ,,Succesvolle mensen zijn het niet gewoon dat iemand hen iets verbiedt. Ik moet hen de waarheid vertellen.” Ze wil graag een schikking voor de scheiding in gang wordt gezet, zodat daarna alles rustig verloopt. Zo wist ze bij de breuk tussen Scarlett Johansson en Ryan Reynolds te regelen dat het acteurskoppel netjes 50/50 alles deelde.



Een van de belangrijkste punten waarom Wasser zo populair is bij de sterren is haar discretie. De vaak wereldberoemde koppels wordt gevraagd zich gedeisd te houden en moeten er gerechtelijk stukken verstuurd worden, dan dient dit verzegeld te gebeuren. Dit alles om elke mogelijkheid dat er gelekt wordt naar de roddelmedia te voorkomen. Handig voor Kardashian nu de angst is dat West de vuile was buiten gaat hangen.