Dit duo heeft Race Across the World gewonnen en krijgt 15.000 euro

Na een loodzware tocht van maar liefst 14.000 kilometer door Midden- en Zuid-Amerika zijn Hugo Kennis en Eva Cleven uit de bus gekomen als winnaars van Race Across the World , zo zagen 810.000 kijkers woensdagavond.

In Race across the world, het nieuwe avonturenprogramma van RTL 4, gaan bekende Nederlanders back to basics in een reis van 14.000 kilometer louter over land. De afgelopen weken vielen er heel wat duo’s af en dus ging het woensdagavond tussen drie teams: Howard Komproe en zijn vriend Dre, Hugo Kennis en Eva Cleven en Bastiaan Ragas en zijn zoon Sem.

De duo’s moesten in de finale een laatste trip van 3000 km afleggen. De reis begon in Mendoza en vanaf daar moesten de teams in Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, zien te komen. Hoewel zoon Sem erop gebrand was om te winnen, had Bastiaan het al opgegeven omdat ze als laatsten vertrokken. ,,We weten eigenlijk al dat het een totaal opgegeven reis was, dus waar vind je dan die motivatie om door te gaan?”

Ondertussen wisten Kennis en Cleven een vrouwelijke taxichauffeur te strikken die hen naar het eindpunt zou brengen. Een goede zet, want eenmaal daar aangekomen onthulde Martijn Krabbé dat zij de wedstrijd hadden gewonnen en met 15.000 euro huiswaarts zouden keren. ,,Fuck off”, gilde Cleven het uit. Komproe en zijn vriend Dre reageerden positief op hun verlies. ,,Het is ze gegund”, stelde Komproe.

