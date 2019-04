Disneyland Paris komt deze winter met nieuwe ‘Frozen’-attractie

Dit vragen de KarJenner-zus­sen voor een gesponsord kiekje

12:54 Realityster Kim Kardashian en haar beroemde (half-)zussen vragen minimaal een miljoen dollar om een product te promoten op sociale media. De bedragen verschillen per (half-)zus en zijn afhankelijk van het soort artikel: alles wat mensen in of op hun lichaam doen, kost meer.