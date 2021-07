Disney+ maakt muziekspecial met Billie Eilish

Zangeres Billie Eilish gaat het middelpunt worden van een nieuwe muziekspecial voor Disney+. Billie brengt in de special haar komende album Happier Than Ever ten gehore, zo maakte de productiemaatschappij vandaag bekend.

De special, die Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles gaat heten, zal volgens Disney een ‘filmische concertervaring worden’. ,,Billie gaat een unieke uitvoering geven van elk nummer en speelt de nummers in volgorde van het album”, aldus de productiemaatschappij. Het concert is opgenomen in de Hollywood Bowl en is geregisseerd door Robert Rodriguez en Oscar-winnaar Patrick Osborne. Naast het concert zal de special ook geanimeerde elementen bevatten die de kijkers meenemen door Los Angeles.

Billie vindt het zelf een grote eer dat ze samenwerkt met Disney. ,,Disney is een icoon, dus om samen te werken is een enorme eer”, vertelt de 19-jarige zangeres. ,,Om mijn album op deze manier te kunnen presenteren en het op te dragen aan de stad waar ik van hou en waar ik ben opgegroeid, is geweldig.”

Eerder maakte Disney+ al een special over Beyoncé en Taylor Swift. Billie Eilish’ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles is vanaf 3 september te zien op Disney+.

