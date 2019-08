Disney+ krijgt ‘geen eindeloos aanbod’ aan films en series

,,Ons standpunt is dat we voor kwaliteit gaan, dat geven we meer prioriteit dan de kwantiteit”, aldus Mayer in een toelichting aan internationale media, waaronder BuzzE. ,,We zijn niet uit op een zo groot mogelijk volume, maar we gaan op zoek naar projecten en producten waar onze klanten interesse in hebben.”



Voor Disney+ zal dat vooral kindvriendelijke content zijn. Het bedrijf gaat de streamingservice gebruiken voor titels van huismerken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De meer volwassen programmering van zenders Fox, ABC en FX is te zien op een ander platform van het concern, Hulu. In tegenstelling tot Disney+, dat op 12 november gelanceerd wordt in de VS, Canada en Nederland, is Hulu niet beschikbaar buiten Noord-Amerika. ,,Nóg niet”, hint Mayer. ,,Maar mogelijk rollen we dat ook internationaal uit in de toekomst.”