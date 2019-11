Disney kondigt vijf nieuwe Marvel-films aan

The Hollywood Reporter schrijft dat de nieuwe films uitkomen op 7 oktober 2022, 17 februari 2023, 5 mei 2023, 28 juli 2023 en 3 november 2023. Met de al eerder aangekondigde titels zou dat betekenen dat er vier Marvelfilms in 2022 en vijf in 2023 uitkomen. Al die nog onbekende projecten worden uitgebracht na Black Panther 2 op 6 mei 2022, de laatste film waar de titel wel bekend van is.

Volgens de Amerikaanse filmsite zou het zomaar kunnen zijn dat tussen die naamloze projecten Guardians of the Galaxy Vol. 3, Ant-Man 3 en Captain Marvel 2 zitten, want daarvan is bekend dat die in de maak zijn. Ook The Fantastic Four en X-Men zouden worden toegevoegd aan het zogeheten Marvel Cinematic Universe, net als mogelijk Deadpool.