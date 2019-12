Disney+ komt met tv-serie van Tom Hanks-klassieker

In de komedie uit 1989 speelde een piepjonge acteur Tom Hanks een politiedetective die wordt bijgestaan door een kwijlende bordeauxdog. Hij ziet zich gedwongen het dier te adopteren nadat zijn eigenaar is vermoord. Details over de serie zijn nog niet bekend. Het project wordt ontwikkeld door regisseur Matt Nix, die eerder de serie Burn Notice maakte.

Het is niet de eerste maal dat er een plan ligt voor een Turner & Hooch-serie. In de jaren negentig werd er ook al een pilot gemaakt, met acteur Thomas F. Wilson in de rol die Hanks in de film speelde. Wilson is vooral bekend geworden als schurk Biff in de Back to the Future-reeks.