Disney+ breidt aanbod series flink uit

Via Star kunnen abonnees straks ook kijken naar 9-1-1, The Resident, Scandal, Family Guy, Ugly Betty, Sons of Anarchy, American Horror Story en The Walking Dead. Met de nieuwe series op Disney+ wordt de huidige hoeveelheid series per februari verdubbeld. De films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic zijn al een tijd te zien op het platform. Meer titels worden in februari bekendgemaakt.

Overigens is de Disney+-serie The Mandalorian sinds 2020 de meest illegaal gedownloade serie ooit. Daarmee stoot de serie Game of Thrones van de troon. Die laatste serie stond de afgelopen zeven jaar bovenaan de lijst, schrijven Amerikaanse media na een onderzoek van downloadsite TorrentFreak. Nu is de eer aan de spin-off van Star Wars. The Mandalorian speelt zich af in het Star Wars-universum. De serie, met Pedro Pascal in de hoofdrol, is sinds de aftrap in 2019 enorm populair onder critici en fans.