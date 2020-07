Dirty God en Luizenmoeder bekroond met regisseursprijzen

Zangeres Sia (44) oma geworden van twee kleinkinde­ren

4:30 Nadat Sia in mei liet weten moeder te zijn geworden van twee 18-jarige adoptiezoons, is haar familie nu uitgebreid met twee kleinkinderen. Haar jongste zoon verwelkomde de baby's, wat Sia op haar 44e oma heeft gemaakt. De zangeres vertelde over dit heugelijke nieuws in een interview met Apple Music.