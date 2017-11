Dirk Zeelenberg: Ik speel met veel plezier in spotjes vakantieparken

Ook TopParken laat weten dat het betreffende stuk is gebaseerd op onwaarheden. ,,Het artikel wordt morgen verwijderd. Als ze dat niet doen, stellen we ze aansprakelijk voor de schade", stelde een woordvoerder van het vakantiepark gisteren. Ondanks die waarschuwing heeft Quote het artikel 'Dirk Zeelenberg maakt reclame voor dubieus vakantieparkfonds' vanmiddag nog wel online staan.