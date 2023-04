Dirigent Lorenzo Viotti vertrekt bij Nationale Opera: ‘Prioriteit aan persoonlijk leven’

Radio 538 zakt verder in, nu ook Radio 5 groter dan geplaagde zender

Radio 538 keldert naar een zevende plek in de ranglijst met best beluisterde radiozenders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het NMO Luisteronderzoek. Radio 538 zit al tijden in zwaar weer en is nu ook ingehaald door NPO Radio 5, een zender die niet eens op de FM zit.