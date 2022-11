Directie BNNVara nodigt alle oud-medewerkers DWDD uit voor gesprek na onthullingen over angstcultuur

AD Media Podcast ‘Matthijs van Nieuwkerk moet in therapie en met slachtof­fers gaan praten’

Natuurlijk gaat de AD Media Podcast van deze week in zijn geheel over Matthijs van Nieuwkerk en het vernietigende Volkskrant-onderzoek. Het klinkt bijna als een aflevering van Suske & Wiske, maar dan zonder happy end. Matthijs van Nieuwkerk vertrekt bij BNNVara en NPO-baas Frans Klein staat op non-actief. ‘Matthijs van Nieuwkerk moet in therapie en met slachtoffers gaan praten.’

