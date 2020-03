Directeur RadioNL: Guus Meeuwis, wees een kerel en kom bij ons langs

Tot grote frustratie van Nico Silvius, directeur van RadioNL, zijn Marco Borsato en Guus Meeuwis in de vijftien jaar tijd dat zijn Nederlandstalige radiostation bestaat nog nooit langsgekomen. Met een ludieke advertentie in het AD hoopt hij de ‘grootheden van de Nederlandse muziek’ zover te krijgen. ,,Guus, wees een kerel en kom naar Sneek.”

Makkelijk was het niet hoor, om Jeroen van der Boom, André Hazes junior of Gerard Joling te strikken, maar het lukte wel. Frans Bauer, waar Nico Silvius vroeger nog plaatjes voor promootte, is een ander verhaal, die komt graag even buurten. En van Jan Smit ontving hij vanochtend nog een videoboodschap. Om hem te feliciteren met het vijftienjarige bestaan van RadioNL. ,,Hij bedankt ons voor alles wat wij hebben gedaan voor zijn carrière. Dat hij die moeite doet terwijl hij ziek thuis zit, daar krijg ik nou kippenvel van”, zegt Silvius, de directeur van de zender waar 24 uur per dag Nederlandstalige muziek wordt gedraaid.

Maar Guus Meeuwis en Marco Borsato heeft hij nooit mogen ontvangen in de studio. Talrijke keren zijn de twee zangers uitgenodigd, maar van een ritje naar de studio in Sneek is het nooit gekomen. Frustrerend, vindt Silvius. ,,Het is mijn grootste ergernis, dat wij ontzettend veel moeite moeten doen om de artiesten die er toe doen ons te laten erkennen. Terwijl veel van hen ook juist weer klagen dat er op de radio te weinig aandacht is voor het Nederlandse lied. Bij veel van hen lukt het uiteindelijk wel, maar van de managers en platenmaatschappijen van Guus en Marco krijgen we op een uitnodiging altijd een lulsmoes. Te druk, vakantie.”

21.800 keer

En dat terwijl bijvoorbeeld Meeuwis in de afgelopen vijftien jaar zo’n 21.800 keer is gedraaid, wat neerkomt op een kleine vier keer per dag. ,,Dat moeten ze ook merken op de afrekening die ze van Buma en Sena krijgen, artiesten krijgen immers geld voor elke keer dat hun liedje op de radio wordt gedraaid”, zegt Silvius, die zegt dat de RadioNL-app meer dan 800.000 keer is gedownload. ,,Onze luisteraars vragen om Guus en Marco, we kunnen niet om hen heen, en dat willen we ook niet. Maar het valt niet uit te leggen dat ze nooit op bezoek komen.”

Vandaag hoopt het radiostation met een ludieke advertentie in de papieren versie van het AD de twee artiesten over te halen. Ze worden uitgenodigd om een taart op te halen die voor ze klaarstaat in de studio. Vooral Meeuwis dan, aangezien Borsato momenteel met een burn-out kampt. Silvius: ,,Ik ben een beetje Calimero, normaal haal ik mijn schouders erover op, maar zo iemand als Guus hoort hier gewoon thuis.”

Of Meeuwis op de uitnodiging in gaat, is nog onduidelijk. Zijn woordvoerder is niet bereikbaar voor commentaar.