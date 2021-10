Diplo ontkent misbruikbeschuldigingen: ‘een geobsedeerde fan’

Streetlab Jasper Demollin: ‘Versieren is als een koude douche; als je het een paar keer hebt gedaan, valt het wel mee’

5 oktober Terwijl bij RTL te zien is hoe hij het zwaar heeft in Expeditie Robinson, houdt Jasper Demollin (30) zich bij de NPO bezig met de liefde. De vertrouwde Streetlabclub is vanaf vanavond te zien als liefdeskoppelaars in Streetlab: Camping de liefde.