Dipje voor NPO 1: De Hit Kwis begint met half miljoen kijkers

Russell Crowe voelt zich schuldig over winnen Gladiator-Os­car

27 juli Russell Crowe voelde zich schuldig over het winnen van een Oscar voor zijn hoofdrol in Gladiator (2000). Volgens de Nieuw-Zeelandse acteur had Ridley Scott, regisseur van de film, de prijs moeten krijgen. Dat vertelde hij in de Australische tv-show Today.