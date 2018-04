Dionne Stax woest omdat Twitter pornografisch bericht laat staan

Nieuwslezers Dionne Stax (32) is vandaag zo ongeveer ontploft op Twitter, omdat een anoniem persoon een seksistische en zelfs pornografische foto van haar postte. Stax vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Twitter het ranzige kiekje, ondanks herhaaldelijk meldingen, nog steeds op de microblog laat staan. Op de compromitterende foto is te zien hoe een man zich 'verlekkert' aan haar portret.

Volgens Stax, zo twitterde ze vandaag, is de gewraakte post 'om misselijk van te worden'. De anonieme poster zette afgelopen zaterdag een wel heel merkwaardig bericht inclusief foto op Twitter: een portretfoto van Stax waarbij een deel van zijn opgewonden geslacht te zien is plus het resultaat van zijn zelfbevrediging. Dionne maakte direct melding van de post, maar kreeg tot op de dag van vandaag geen enkele reactie van Twitter. Sterker nog: het bericht van ene Jan de Groot is nog steeds zichtbaar.

Volgens Jaap van Zessen, socialemedia-expert voor deze site, is het uitermate vreemd dat de post nog bestaat. ,,Als je als geverifieerde Twittergebruiker- en dat is Dionne Stax, omdat ze een blauw vinkje bij haar Twitterprofiel heeft staan - iets dat ongewenst is bij Twitter rapporteert, dan wordt het bericht in kwestie meestal binnen 48 uur verwijderd. Het is in dit geval vreemd dat die ranzigheid nog bestaat. Logisch dus dat Stax Twitter nadrukkelijk om opheldering vraagt.''

Twitter hanteert, net als Facebook en Instagram, strenge regels voor ongewenst gedrag op het sociale media. Op de website van Twitter staan instructies hoe te handelen in gevallen zoals Stax nu aankaart. Het bedrijf heeft een aantal opties om gebruikers aan te pakken. Een account kan geblokkeerd worden voor een bepaalde periode en een gebruiker kan gevraagd worden om het account te bevestigen door een telefoonnummer in te voeren. Ook kan een account geblokkeerd worden waarna de gebruiker het verzoek krijgt bepaalde tweets te verwijderen. Pas na deleten van de omstreden tweets wordt het account weer toegankelijk.

De gewraakte Dionne-tweets, waarin ook nog de naam van RTL Late Night-presentator Humberto Tan wordt genoemd, zijn ondanks die richtlijnen nog steeds zichtbaar. Andermaal merkwaardig, aldus Van Zessen. ,,Want Twitter kondigde in 2015 na kritiek aan strenger op te gaan treden tegen haat en bedreigingen.'' Dionne Stax zou vorig jaar geruime tijd een relatie hebben gehad met Tan. De twee hebben daar nooit iets over willen zeggen.