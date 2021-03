Dionne Stax speelt voor Dagobert Duck en Ronnie Flex tovert foto’s uit oude doos

video Ruth Jacott: ‘Nooit een goed gevoel gehad bij mijn biologi­sche vader’

27 maart Ruth Jacott is vanavond bijzonder openhartig over haar privéleven in een aflevering van Sterren op het Doek. De 60-jarige zangeres praat onder meer over haar scheiding, de ziekte waar haar moeder mee kampt en haar slechte relatie met haar biologische vader. ,,Ik weet wie het is, maar ik heb niet echt veel contact met mijn vader.’