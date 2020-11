Dionne Stax over relatiebreuk met radioloog Sytse: ‘Ik heb een tijd onder een deken gelegen’

Het nieuws dat Dionne niet langer met Sytse samen was kwam in september uit. De relatiebreuk was toen al een paar maanden oud, verklaarde haar management. ,,We zijn in wederzijds respect uit elkaar gegaan, we hebben ook geen ruzie, maar als je samen ontdekt dat er toch geen toekomst is, terwijl je dat wel alle twee heel erg had gehoopt, is dat ontzettend verdrietig’', zegt de voormalig NOS-nieuwslezeres daar nu over tegen magazine JAN.