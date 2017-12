Dionne Stax krijgt het warm van borsthaar Matthijs van Nieuwkerk

Stax, die nog steeds zwijgt over haar vermeende affaire met de borsthaarloze Humberto Tan, was te gast om te praten over haar favoriete liedje. Het gaat om Keep The Faith van de Amerikaanse rockband Bon Jovi. Stax heeft niet alleen een zwak voor het nummer van de groep, maar ook voor frontman Jon Bon Jovi (55). Al sinds haar vijfde jaar is Dionne verliefd op de blonde ster, vooral vanwege zijn weelderige borsthaar.



Met die bekentenis wist Van Nieuwkerk wel raad. Lachend maakte hij een knoopje los om zijn borsthaar te onthullen, waarna Dionne niet wist waar ze moest kijken. ,,God, Matthijs'', reageerde ze, terwijl ze met haar handen begon te wapperen. ,,Ik ben helemaal van mijn à propos nu. God, ik krijg er een hele kleur van, joh.''



Matthijs, die het grapje vond lijken op de beruchte buurman-wat-doet-u-nu-scène uit de serie Flodder, zei meteen dat het fragment uit de show moest worden geknipt. Maar daar moest de blozende Dionne niets van hebben. ,,Nee, nee!'', zei de presentatrice, die nauwelijks kon stoppen met lachen. ,,Niet knippen!''