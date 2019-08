Dionne Stax eindigt laatste NOS Journaal snikkend: ‘Ik ben mooie herinneringen rijker’

Presenta­tri­ce maakt prins George (6) belache­lijk vanwege balletles­sen, kijkers woest

18:17 Good Morning America-presentatrice Lara Spencer (50) heeft zich de woede van duizenden kijkers op de hals gehaald na het publiekelijk belachelijk maken van prins George, de derde in lijn voor de Britse troonopvolging. Spencer barstte gisteravond in lachen uit toen ze onthulde dat de 6-jarige zoon van William en Kate Middleton balletlessen gaat volgen. ,,Jongetjes uitlachen omdat ze dansen, dat is zo triest!”