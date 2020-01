Dionne Slagter walgt van ex Kaj van der Ree: ‘Nooit opgemerkt’

‘Ik heb geen idee hoe dit ooit geïnterpreteerd is en de wereld in is gekomen, maar ik ben onwijs in shock dat dit allemaal voorviel tijdens de relatie. Het is te walgelijk voor woorden en heb het uiteraard nooit opgemerkt’, reageert Slagter op de suggestie dat ze Kaj zou hebben betrapt.

Dionne retweet ook een bericht van een van de jonge vrouwen met wie Kaj destijds contacten zou hebben onderhouden: ‘Als een van Kaj's slachtoffers en namens meerdere kan ik je zeggen dat OnneDi hier niks van wist. Wij wisten zelf ook niet dat hij een relatie had, want daar loog hij over.’

Excuses

Kaj van der Ree bood gisteren zijn excuses aan voor seksueel grensoverschrijdende contacten die hij in het verleden had met minderjarige meisjes. In een persoonlijke persverklaring noemde de 28-jarige vlogger dit domme fouten.

‘Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld’, aldus Kaj in een schriftelijke verklaring. ,,Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.”

De NPO en BNNVara maakten gisteren bekend per direct te stoppen met zijn programma Proefkonijnen en zijn vrijdagavondshow Skaj Is The Limit op 3FM.

RTL en Rode Kruis

Ook bij RTL kan de gevallen vlogger het voortaan vergeten. ,,Wij schrikken van de verklaring van Kaj van der Ree,” aldus RTL in een reactie op de commotie. ,,Wij keuren dit soort gedrag te allen tijde af.” Volgens de zender staan er op dit moment geen nieuwe afleveringen op stapel van de show Nieuws., waarin Van der Ree een rol speelt, en zal hij in de toekomst ook niet meer gevraagd worden voor de show. Er staan ook geen nieuwe opdrachten meer in de planning voor de presentator.