Dionne laat zich van haar wilde kant zien en Jan zwemt met schildpad

Groot verdriet om onverwach­te dood Net­flix-ac­teur en balletster­re­tje Jack Burns (14)

12:55 De 14-jarige Jack Burns, een internationale balletster die door critici ‘de nieuwe Billy Elliot’ werd genoemd, is eerder deze maand dood aangetroffen in het huis van zijn ouders. Dat heeft zijn school in Glasgow in een emotionele verklaring bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Schotse tiener is nog niet bekend, maar er zijn in elk geval geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf.