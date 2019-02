Dionne gesnapt in Carré en Lil’ poseert in bloederige outfit

Tv-criticus Hans van Reijsen overleden

13:36 Op 78-jarige leeftijd is Hans van Reijsen, voormalig televisiecriticus van het Algemeen Dagblad, dit weekeinde in zijn woonplaats Hendrik Ido Ambacht overleden. Bijna dertig jaar schreef hij sinds de jaren 70 voor het AD voornamelijk over televisieprogramma’s, onder meer in de rubriek Ruis.