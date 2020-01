Dinand Woesthoff komt dit voorjaar met solomuziek: ‘Vier jaar aan gewerkt’

De 20 van 19 & 20 Hans Klok: Voor ik eindig op bruiloften en partijen, wilde ik Vegas proberen

9:52 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Hans Klok (50). De illusionist is terug in Las Vegas. In het gokgekke walhalla van Amerika tekende hij een contract voor tien jaar bij entertainmentkolos MGM. We gingen op bezoek bij The World’s Fastest Magician. ,,Het is erop of eronder, maar ik hoor hier thuis.”