Digitale Lowlands gretig omarmd: ‘Er worden compleet nieuwe edities geconstrueerd’

Nee, hetzelfde is het niet. Maar zo’n online variant heeft toch ook voordelen: geen stortbuien die de camping teisteren, doorweekte tentzeilen of blubber tot aan de oksels na een weekendje festivalterrein. Hoewel dat voor een enkeling juist de charme van het populaire evenement zo kenmerkt. De organisatie wordt naar eigen zeggen ‘overstelpt’ met video’s uit het hele land en daarbuiten van mensen die op eigen wijze het digitale alternatief meevieren. ,,Te gek om te zien dat The Free State of LLow geen grenzen kent”, aldus Lowlands op Twitter. Op een bijgevoegd filmpje is te zien dat festivalgangers hun tentje dit jaar in eigen tuin of elders hebben opgezet.