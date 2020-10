Dieven stelen camera's van filmploeg RTL-programma Op weg naar Cannes

Glennis Grace in tranen om reacties na breuk: ‘Nooit van mijn leven verwacht’

23:03 Zangeres Glennis Grace (42) is diep geraakt door de liefdevolle reacties op het nieuws over haar breuk met vriend Lévy Simon. In een dankwoord aan haar fans op YouTube houdt ze het niet droog. ,,Ik had serieus nooit van mijn hele leven verwacht dat mensen zo kunnen meeleven met iemand.’’