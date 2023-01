Dieuwertje Blok spreekt op de Dam tijdens de Nationale Herdenking

Schrijver Marcel Möring houdt voorafgaand aan de toespraak van Blok de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk en op 5 mei geeft voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van België Herman Van Rompuy een lezing in Zwolle. Overijssel is dit jaar gastprovincie voor de nationale viering van de bevrijding.

Dieuwertje Blok is vooral bekend van het Sinterklaasjournaal, maar presenteerde ook diverse andere programma’s. Elk jaar geeft ze zogenoemde vrijheidscolleges op basisscholen, ‘waarin zij het belang van het maken van eigen keuzes en onafhankelijk denken beklemtoont’, zo meldt het comité.

Halsema

Het thema van alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten dit jaar is ‘leven met oorlog’. Hiermee wil het comité aandacht vragen voor ‘de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving’. Vorig jaar spraken burgemeester Femke Halsema en historicus en tv-presentator Hans Goedkoop tijdens de Nationale Herdenking.

Naast het bekendmaken van de sprekers op 4 en 5 mei, pleitte voorzitter Van de Donk in de podcast voor een nationale vrije dag op 5 mei. Nu is dat elke vijf jaar een officiële vrije dag. De voorzitter zegt daarover in gesprek te zijn met werkgeversorganisaties en het kabinet. ,,Het feit dat wij in vrijheid en democratie kunnen leven met elkaar, dat is iets wat misschien urgenter is dan veel mensen zich realiseren.”

