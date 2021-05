Diergaarde Blijdorp vernoemt pinguïn naar Patricia Paay

Gert-Jan Segers optimis­tisch over komst moeder Jeangu Macrooy naar songfesti­val

11 mei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is positief gestemd over de komst van de moeder van Jeangu Macrooy naar Nederland. Jeanette John, die in Suriname woont, leek het optreden van haar zoon te moeten missen vanwege reisrestricties. Segers bij de Songfestival Aftelshow op deze site: ,,Maar er kunnen soms ook wel familieomstandigheden zijn, dan wel blij dan wel verdrietig, die het nodig maken om te reizen.”