Diederik van Vleuten ontroert met eerbetoon aan Jeroen van Merwijk

Vorig jaar februari maakte de cabaretier, tekstschrijver en kunstenaar bekend de diagnose darmkanker gekregen te hebben. De ziekte bleek ook te zijn uitgezaaid. Hoewel Van Merwijk positief bleef en zelfs nog een laatste theatertournee had gepland, moest die in september worden gecanceld omdat de ziekte de overhand nam. Gisterochtend stierf Van Merwijk in het bijzijn van zijn grote liefde Jeannette.



Bekend Nederland reageerde bedroefd op het overlijden van Van Merwijk en een ode aan hem en zijn nalatenschap mocht dan ook niet uitblijven. Daarom waren Diederik van Vleuten, Jack Spijkerman, Cornald Maas en Van Merwijks broer Lucas te gast in Op1. Ze spraken openhartig over zijn passie, ziekte en vriendschap.



Van Vleuten had van tevoren aangekondigd graag een eerbetoon te willen brengen aan zijn vriend, maar liet dit wel van het moment afhangen. Toen presentatrice Carrie ten Napel daarnaar vroeg, besloot hij het lied Breekbare Mensen wel ten gehore te brengen. Het zorgde voor de nodige emoties in de studio. ,,Knap gedaan, Diederik. Heel mooi”, reageerde Ten Napel na het optreden van Van Vleuten, die het zelf ook zichtbaar moeilijk had.



De kijkers thuis noemden het een ‘prachtig, breekbaar eerbetoon’ en 'echte tv met echte mensen’. Een ander liet weten dat het optreden ‘wel even binnenkwam’.