Diederik Jekel vader geworden van zoon Matthias: ‘Zal er altijd voor je zijn’

Diederik Jekel (39) zit op een roze wolk. En hoe. De wetenschapsjournalist is dinsdag namelijk vader geworden van zoontje Matthias Jacob. Dat maakt hij vrijdag bekend op Instagram. ‘Met het liefste, zachtste en fijnste gezichtje dat ik me voor kan stellen waren de eerste paar dagen samen een bubbel waar ik nog weken in wil vertoeven.’

Het ventje kwam afgelopen dinsdag om tien over half drie ‘s nachts ter wereld, zo schrijft Jekel in een uitgebreid bericht op zijn Instagram-account. Hij heeft niets anders dan lof voor zijn verloofde Eline. ‘Hoe ze ons kindje in haar buik beschermde, zichzelf dingen ontnam, alles omtrent de zwangerschap uitzocht en haar lichaam door een van de zwaarste fysieke en mentale prestaties heen bracht die een mens door kan maken. Mijn slimme, mooie, lieve Eline werd op dat moment moeder van onze kleine.’

Zowel Matthias als Eline maken het inmiddels goed, schrijft Jekel, die overloopt van liefde. ‘Dat er zulke gelukzalige kraaitjes bestaan als die hij ‘s ochtends uit slaakt. Dat badjes geven echt superleuk is als je ziet hoe ontspannen Matthias ervan wordt. Dat we kraamhulp in Nederland hebben (dankjewel Marion). Dat we gewoon drie blije zoekende eieren zijn en dat ik vader ben!’

Ondanks dat Jekel nog lang niet uit zijn bubbel wil komen, is het vaderschap toch ook nog wel wennen. ‘Zoveel leuks om te leren en uit te zoeken. Gelukkig is Matthias heel geduldig terwijl ik weer onwennig zijn ragfijne vingertjes door een mouwtje probeer te frommelen.’

Online daten

Diederik en Eline Schmeets zijn sinds 2020 een stelletje. Ze vonden elkaar midden in coronatijd via online dating. ‘Ik me bijna niet meer voorstellen wat er daarvoor was. Ik hou van jou, van alfa, via bèta, helemaal tot aan gamma (en terug)’, schreef Eline in december 2020.

Afgelopen oktober vroeg Diederik haar op ingenieuze wijze ten huwelijk. Hij maakte een video waarin hij vertelde dat alleen zij hun toekomst samen kan redden door een zelfgemaakte escaperoom uit te spelen. Eline beklom een kerk, moest op zoek met metaaldetectoren, loste een puzzel op met uv-verf en opende kisten door ze op volgorde aan te raken. ‘Eigenlijk had zij niets anders hoeven doen dan ze al elke dag doet. Me gelukkig maken, haar omgeving (en mij) inspireren, ons leven vrolijker maken, zorgzaam voor iedereen zijn en haar oneindig lieve zelf zijn’, aldus de romanticus in de wetenschapper.

