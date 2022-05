Diederik Gommers was gevraagd voor Linda-cover met Hugo de Jonge: ‘Heb ik gauw afgezegd’

Diederik Gommers was niet van de televisie weg te slaan in de coronaperiode. Samen met BNR-presentator Kees Dorresteijn blikt hij terug op die tijd in een special van de podcast die ze ook maakten tijdens de crisis. Gommers vertelt over de hevige concurrentie tussen de talkshows in die tijd. ,,Er was op een gegeven moment echt een strijd gaande tussen Op1 en Jinek. Als ik bij de één twee keer was geweest, was de ander boos.”



Redacteuren van het programma vielen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care de hele dag lastig met appjes en telefoontjes. Soms werd ook de PR-afdeling van zijn werkgever het Erasmus MC ingeschakeld. ,,Dan hoorde ik: ‘Dit kan echt niet. Je bent nu twee keer daar geweest.’ En dan zei ik: ‘Sorry, ik kan het soms ook niet bijhouden.’” Op een gegeven werd er al twee weken van te voren gevraagd of Gommers kon aanschuiven. ,,Dan was er een persconferentie aangekondigd en dan vroegen ze of ik op die avond daar kon aanschuiven. Dan was de ander later weer gepikeerd.”