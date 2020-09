Dick Maas over Laurens Geels: Word echt fysiek onpasselijk als ik hem zou zien

Lies Vissche­dijk: ‘Je moet jezelf op losse schroeven durven zetten’

21 september Actrice Lies Visschedijk was naar eigen zeggen hard toe aan een rol waarin ze genadeloos en zelfs onsympathiek kan zijn. Maar afstotelijk vindt ze haar personage in Het A-Woord, dat vanavond start op NPO 1, niet. ,,Altijd precies weten hoe het moet, daar kan ik best wat van leren.”