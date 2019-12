Dichter Jules Deelder (75) overleden

Naaste bekenden laten weten dat de dichter zich gisteravond plots onwel voelde. Hij is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij snel achteruitging. Toen hem werd gevraagd 'voel je pijn?’, antwoordde hij: ‘Ja, dit is niet oké.’ Voor Deelders stamcafé Ari, dat is vernoemd naar zijn dochter, lagen aan het einde van de ochtend al enkele bloemen. Op het Rotterdamse stadhuis hangt de groen-wit-groene stadsvlag halfstok.

© Sanne Donders

Deelder was naast dichter ook schrijver, muzikant en performer. Met name in Rotterdam - waar hij bekend stond als de nachtburgemeester - gold hij als een opvallende verschijning. Vorige maand, op 24 november, gaf Deelder nog een groot feest ter ere van zijn verjaardag in de Doelen in Rotterdam. Onder anderen Benjamin Herman, Hans Dulfer en Loes Luca waren te gast.



Deelder was 11 jaar oud toen hij zijn eerste gedicht schreef met de titel ‘Hoort, men werpt een atoombom’. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam. Deelder bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren, The Dutch Windmill, viel op.

© AD

Geen huisarts

Van Deelder was bekend dat hij het gebruik van drugs niet schuwde. Hij gebruikte iedere dag speed, om weer ‘bij zijn positieven te komen’. ,,En dat is minder vaak dan vroeger. Het zal best slecht voor je zijn, maar ik merk daar niets van’’, zei hij in een interview met het AD. ,,Volgens het boekje kun je misschien niet leven zoals ik, maar ik ben al veel ouder dan mijn vader ooit geworden is. Hij werd 58 en ik heb hem nooit anders gekend dan met pijn in zijn sodemieter. Ik heb nog nooit wat gehad, heb niet eens een huisarts. Gebruiken is voor mij het middel om een doel te bereiken. Ik leg mezelf een bepaald regime op, zodat ik dicht en muziek maak. Bovendien is het leven strontvervelend zonder speed. Maar elk woord dat je eraan vuilmaakt kan verkeerd worden uitgelegd en opgevat worden als propaganda, daar wil ik me helemaal niet schuldig aan maken. Al vind ik wel dat je drugs niet zou moeten verbieden. Er is nog nooit zo veel gezopen als tijdens de drooglegging. Het is echt niet zo dat heel Nederland meteen aan de naald zit als drugs legaal zijn.”

Privé was Deelder (immer in het zwart gekleed, meestal gecombineerd met vlinderbril) 45 jaar samen met Annemarie, met wie hij nooit trouwde. Daarover zei hij: ,,Dan kun je ook niet scheiden. Ik spreek ook nooit van een relatie, dat vind ik zo’n tyfuswoord. We zijn samen en dat gaat met ups en downs, ieder krijgt zijn deel, niet alles gaat van een leien dakkie. Maar als je al zo lang bij elkaar bent, ga je niet zomaar weg, dan zou alles voor niks zijn geweest.’’

Geschokt

Uitgever De Bezige Bij zegt geschokt te zijn door Deelders overlijden. ,,Vorige week stond hij nog zo sterk op de foto. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons schrijver en dichter is geweest”, aldus een woordvoerder. Vorige week was Deelder nog aanwezig bij een bijeenkomst voor alle medewerkers en schrijvers van de uitgeverij. De uitgever gaf sinds 1969 werk uit van Deelder. ,,Dat is een ongelooflijk lange tijd. We hadden graag nog een jubileum met hem willen vieren. Maar helaas zit dat er niet meer in.”

Het Rotterdamse concertgebouw de Doelen laat in een reactie weten met verdriet kennis te hebben genomen van het nieuws. ,,Lieve Jules, bedankt voor alles.’’

Sparta speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ met rouwbanden om oer-Spartaan Deelder te eren.

Quote Lieve Jules, bedankt voor alles De Doelen

Deelder tijdens een bezoek op 19 november dit jaar aan het Rotterdamse stadhuis, hier met burgemeester Aboutaleb. © Sanne Donders

Deelder tijdens zijn feestje in De Doelen © ANP

© ANP