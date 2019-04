Di-rect weet na twintig jaar wat ze willen: ‘We zullen nooit meer inzetten op succes’

Niet het succes, maar de muziek is het belangrijkst, beseft de Haagse rockband. Ze willen voor muzikale uitdagingen gaan, in plaats van hits en succes. Dat is dan ook de reden voor de Europese tour die ze dit jaar gaan doen. Op eigen kosten en in hun eigen busje. Veenendaal: ‘We spelen voor zaaltjes met honderd man en we gaan ze geven wie wij zijn.’



Het is weer een nieuwe weg, maar juist veranderingen kenmerken Di-rect, vertelde de band in de eerste aflevering van videoserie Bondig van interviewer Sascha Visser (bekijk de eerste aflevering onderaan dit artikel). Dat blijkt ook wel; de band veranderde meermaals van sound, leadzanger Tim Akkerman werd vervangen door Marcel Veenendaal en zelfs de ietwat kinderlijke bandnaam was onderwerp van discussie.



,,Wij beschouwen onszelf als een groep die altijd in wording is’’, zegt Marcel Veenendaal. ,,Anders zou je voor je gevoel een bepaalde succesformule gevonden hebben en dan kun je lekker achteroverleunen.’’ Uiteindelijk hield de band vast aan de naam, maar verder blijven de muzikanten juist altijd op zoek naar vernieuwing.