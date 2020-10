DI-RECT viert 20-jarig jubileum en lanceert nieuw album

Na singles Soldier On , Devil Don't Care en Color brengt DI-RECT vandaag zijn nieuwe album Wild Hearts uit. Het negende album is grotendeels in coronatijd is opgenomen en is er eentje waarop de band een andere kant van zichzelf wil laten zien. Het moest vooral een album worden dat in tekst en geluid cohesie laat zien, vertelt zanger Marcel Veenendaal aan het ANP.

,,We wilden al heel lang bereiken dat een plaat echt één geheel is. We zijn een band die alle kleuren meedragen. Het begon punk-achtig, toen werd het meer pop, eclectisch en we hebben soul laten zien", legt Marcel uit. ,,Zonder oneerbiedig te zijn - want al die kleuren zitten in ons - hebben we geprobeerd om een sound te laten horen die in alle opzichten klinkt als een geheel."

Die samenhangendheid bereikte DI-RECT deels op afstand. ,,We hebben voor corona twee sessies gehad waarin we een paar nummers hebben opgenomen. De rest is opgenomen en geschreven tijdens de lockdown. Eerst hadden we zoiets van: hoe moet dit nou? Gaan we nu echt een plaat opnemen? Maar al snel vonden we een manier, is iedereen zelf gaan schrijven en gaan cocoonen."

Geen geneuzel

In april kwamen de mannen weer bij elkaar met hun werk en werd Wild Hearts in elkaar gezet. Om de wens van cohesie waar te maken hakte producent Niels Zuiderhoek knopen door en werden ego's aan de kant gezet. ,,Het was fijn om het uit handen te geven. Geen geneuzel over bepaalde keuzes over de plaat. Doordat dat werk ons werd ontnomen, konden wij ons focussen op creatief zijn en het maken van vette shit."

Op het album staat ook de hit Soldier On die voor veel fans een steun is geweest tijdens de coronacrisis. Marcel vindt het nog steeds erg bijzonder dat het nummer zo is omarmd. ,,Je schrijft altijd vanuit een zuivere intentie, dus nooit met succes als gevolg in je hoofd. Natuurlijk wil je niet dat alleen de vier muren om je heen het horen, maar dat Soldier On mensen zo heeft geraakt is erg mooi. Ik ben enorm trots dat het nummer voor veel Nederlanders een bepaalde periode voor altijd zal belichamen."

Alle nummers van Wild Hearts speelt DI-RECT zaterdag integraal tijdens een livestreamconcert vanuit De Electriciteitsfabriek in Den Haag. ,,Te gek, we kijken er zo naar uit. Het is heerlijk om onze nieuwe nummers met de fans te kunnen delen en uit handen te geven. Dat ze daarna voor iedereen een eigen betekenis zullen hebben.”