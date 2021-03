DI-RECT geeft livestreamconcert met Residentie Orkest: ‘Droom die uitkomt’

Marlijn Weerden­burg speelt Prinses Diana in nieuwe musical Diana & Zonen

5 maart Marlijn Weerdenburg (37) gaat Prinses Diana spelen in de nieuwe Nederlandse musical Diana & Zonen. Marlijn, bekend van onder meer Moltalk en Danni Lowinski, maakt hiermee haar debuut in een dragende rol in een musical. Eerder kondigde producent Iris van den Ende aan dat MediaLane Theater, in samenwerking met Stichting Theateralliantie, een nieuwe musical ontwikkelt over Prinses Diana en haar zonen.