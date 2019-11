DI-RECT geeft extra jubileumconcert in Ahoy

,,Een jongensdroom”, jubelde Marcel Veenendaal, de leadzanger van de band die zijn 20-jubileum viert. ,,We vonden het al te gek om voor het eerst een eigen show te mogen geven in Ahoy, maar dat er nu een tweede bijkomt, hadden we nooit gedacht. Dank aan alle fans.”

DI-RECT bestaat 20 jaar en viert dat in Rotterdam Ahoy met de grootste shows in hun carrière. De shows in Rotterdam Ahoy worden een energiek, muzikaal en visueel spektakel waarin alle hits van de band voorbij komen maar er ook veel ruimte is voor nieuwe muziek. De kaartverkoop voor de extra show is gelijk gestart via www.di-rectinahoy.nl