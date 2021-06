Deze week nieuw op Netflix: The Girl on the Train, Free Willy en Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Series

The Walking Dead - Seizoen 10 extra afleveringen



Vorig jaar zomer werd bekend dat er zes gloednieuwe bonusafleveringen werden toegevoegd aan The Walking Dead: Seizoen 10. Hierin komen Daryl en Carol voor een pijnlijke keuze te staan die het lot van de overlevenden van de zombie-apocalyps voorgoed zal veranderen. Hierna kunnen we alweer uitkijken naar het onvermijdelijke elfde seizoen van The Walking Dead.

Volledig scherm The Walking Dead seizoen 10 is nu te zien op Netflix. © /

Sweet Tooth - Seizoen 1



Het jongetje Gus is een kruising tussen een hert en een mens. Dit maakt hem een gewilde prooi voor premiejagers en ander uitschot. Robert Downey Jr. treedt op als uitvoerend producent van deze post-apocalyptische serie, die een excentrieke mix is van sci-fi en fantasy.

Volledig scherm Seizoen 1 van Sweet Tooth is nu te zien op Netflix. © NETFLIX

On Becoming a God in Central Florida - Seizoen 1



Nadat haar familie financieel is geruïneerd door een sekte, zint Krystal op wraak. Ze besluit te infiltreren in de hoogste regionen van het genootschap. Een zwartgallige komedie-serie met Kirsten Dunst in de hoofdrol.

Summertime - Seizoen 2



In deze zonnige Netflix-serie valt Summer als een blok voor de stoere Ale. Hun hartstochtelijke romance luidt een zomer in die ze nooit zullen vergeten. Een tienerdrama met veel zwoele zomeravonden en veelbetekenende blikken

Films

Escape Room



In de horrorfilm Escape Room strijden zes mensen om een geldprijs van 10.000 dollar. Om dit bedrag in ontvangst te mogen nemen, moeten de deelnemers wel eerst zien te ontsnappen uit een escape room vol bizarre boobytraps. De deelnemers zullen alles op alles moeten zetten om de nacht te overleven.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull



Harrison Ford tekende opnieuw voor de rol van Indiana Jones in het vierde avontuur van deze legendarische avonturier. Hierin gaat de archeoloog op zoek naar een mysterieuze schedel met bijzondere krachten.



Lees hier meer over Harrison Ford als Indiana Jones

Mother!



In dit spraakmakende psychologisch horrordrama van Darren Aronofsky (Requiem for a Dream) spelen Jennifer Lawrence en Javier Bardem een echtpaar dat bezoek krijgt van een raadselachtige vreemdeling. Dit leidt een nachtmerrie in waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt.

The Girl on the Train



In deze verfilming van de gelijknamige bestseller van Paula Hawkins speelt Emily Blunt een gescheiden vrouw die het verleden niet kan loslaten. Maar dat komt haar duur te staan als zij tegen wil en dank betrokken raakt bij een mysterieuze vermissingszaak.



Lees hier onze recensie van The Girl on the Train

thriller Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ The Girl on the Train



Mystic River



Drie vrienden dragen een traumatisch geheim uit het verleden met zich mee. Wanneer jaren later de dochter van een van hen wordt vermoord, zet dat de verhoudingen tussen de mannen op scherp. Sean Penn en Tim Robbins werden beiden beloond met een Oscar voor hun acteerwerk in deze aangrijpende thriller van Clint Eastwood.

Blow



Blow vertelt het waargebeurde verhaal van George Jung. Deze beroepscrimineel verdiende vele miljoenen met het smokkelen van cocaïne… om later alles weer kwijt te raken. Johnny Depp tekende voor de hoofdrol in deze vlotte misdaadfilm.

Dancing Queens



Schoonmaakster Dylan wil niets liever dan op het podium staan als danseres. Wanneer ze besluit om haar dromen na te jagen, blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar haar geluk lijkt te keren als ze de choreograaf van een verlopen dragclub ontmoet.

Volledig scherm Mystic River is nu te zien op Netflix. © PR

Free Willy



In deze klassieker ontstaat een bijzondere vriendschap tussen het weesjongetje Jesse en de orka Willy. Als Jesse ontdekt dat het leven van Willy in gevaar is, zet hij een gewaagde reddingsoperatie op touw. Het emotionele einde van deze hartverwarmende familiefilm laat niemand onberoerd.

Volledig scherm Free Willy is nu te zien op Netflix. © KIPPA

Shutter Island



In de jaren 50 worden twee U.S. Marshals (Leonardo DiCaprio en Mark Ruffalo) naar een gevangeniseiland gestuurd om een ontsnapte gedetineerde op te sporen. Maar de collega’s ontdekken al snel dat er meer speelt op het eiland dan dat de directie wil toegeven.

The Kitchen



De New Yorkse buurt Hell’s Kitchen wordt gerund door de Ierse maffia. Maar als de belangrijkste kopstukken van deze criminele organisatie achter tralies belanden, moeten hun echtgenotes de boel onder controle zien te houden. De hoofdrollen in deze misdaadthriller zijn voor Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Tiffany Haddish (Bad Trip) en Melissa McCarthy (Bridesmaids).

Sherlock Holmes: A Game of Shadows



Robert Downey Jr. keert terug als Sherlock Holmes in dit vervolg op de kaskraker uit 2009. Hierin neemt de fameuze speurneus het op tegen zijn aartsvijand professor Moriarty. Het derde deel rondom de creatie van Sir Arthur Conan Doyle is al in de maak!

Volledig scherm Robert Downey Jr. en Jude Law zijn nu te zien in Sherlock Holmes: A Game of Shadows op Netflix. © PR

The Ninth Gate



Dean Corso verdient de kost als handelaar in zeldzame boeken. Wanneer hij van een miljonair de opdracht krijgt om de laatste twee exemplaren van ‘The Nine Gates to the Kingdom of Shadows’ op te sporen, blijkt dat niet zonder gevaar. De hoofdrol in deze duistere thriller met bovennatuurlijke elementen is voor Johnny Depp.

Volledig scherm The Ninth Gate met Johnny Depp is nu te zien op Netflix. © PR

The Bronze



In deze zwarte komedie speelt Melissa Rauch (The Big Bang Theory) een aan lager wal geraakte turnster. Begin deze eeuw won zij een bronzen medaille op de Olympische Spelen, maar sindsdien is ze in de vergetelheid geraakt. Maar dan krijgt de atlete de kans om een nieuw turntalent op te leiden.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.