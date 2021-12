Deze week nieuw op Netflix: Selling Tampa, The Hand of God en Spider-Man 2

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

The Witcher - seizoen 2

Het duurde door de coronapandemie langer dan gepland, maar het nieuwe seizoen van The Witcher kwam deze week eindelijk online. In deze fantasyserie, gebaseerd op de bekende Poolse boekenreeks, volgen we monsterslachter Geralt of Rivia (Henry Cavill). Hij heeft prinses Ciri (Freya Allen) gevonden en maakt het zijn missie om de jonge vrouw te beschermen, waardoor de brombeer uitgroeit tot haar vaderfiguur. Ondertussen is Yennefer (Anya Chalotra) opgepakt door de vijand en zoekt de machtige magiër naar een manier om te ontsnappen en terug te keren naar haar zusters.

Aggretsuko - seizoen 4

Netflix’ anime-comedyserie is alweer toe aan haar vierde seizoen. Voor wie Aggretsuko niet kent: we volgen de 25-jarige, mensachtige panda Retsuko. Ze heeft haar leven niet op orde en gooit alle kantoorstress er elke avond uit door death metal te zingen in een karaokebar. Langzaam aan wordt ze minder sociaal ongemakkelijk en kan ze steeds meer geluk vinden.

Selling Tampa - seizoen 1

Klaar voor veel reality-drama? Selling Tampa - van de producent van hitshow Selling Sunset - volgt de dames van de Allure Realty-vastgoedgroep. Ze dealen met allerlei persoonlijke drama’s en ruzietjes terwijl ze proberen om miljoenenpanden te verkopen in Tampa, Florida.

Films

A California Christmas: City Lights

Ook kwam er weer een luchtige kerstromcom online. In A California Christmas: City Lights verlaten Callie en Joseph hun ranch voor familiezaken in San Francisco. Terwijl er een bruiloft in het verschiet ligt, begint Callie toch een beetje te twijfelen aan haar leven met Joseph nadat ze kennismaakt met zijn drukke zakenleven in de grote stad.

Gemini Man

Will Smith versus Will Smith - dat is Gemini Man in een notendop. Deze scifi-actiefilm van Ang Lee draait om hitman Henry Brogan (Smith), die met pensioen wil. Hij wordt plots geconfronteerd met een moordlustige jongere kloon van zichzelf, ook gespeeld door Smith. Henry moet onderzoeken wie deze moordmachine op hem afstuurde en probeert ondertussen in leven te blijven.

The Hand of God

Het veelgeprezen (gedeeltelijk) autobiografische drama The Hand of God staat sinds deze week op Netflix. Hierin schetst regisseur Paolo Sorrentino het bijzondere leven van tiener Fabietto en zijn excentrieke familie in jaren 80'-Napels. De komst van voetballegende Diego Maradona zet hun leven volledig op zijn kop.

Venom

In Venom raakt journalist Eddie Brock (Tom Hardy) verbonden met het gelijknamige buitenaardse ‘goedje’ dat hem helemaal overneemt, maar ook voor bovennatuurlijke superkrachten zorgt. Samen groeien ze uit tot een soort antiheld terwijl ze het opnemen tegen de kwaadaardige Life Foundation-organisatie.

Spider-Man 2

Goede timing voor wie méér Spider-Man wil nu No Way Home in de bioscopen draait. In Spider-Man 2 volgen we Peter Parker (Tobey Maguire) die steeds meer moeite heeft om zijn Spider-Man leven te combineren met zijn ‘gewone’ leven. En dan groeit zijn grote idool - de briljante wetenschapper Otto Octavius (Alfred Molina) - ook nog uit tot een kwaadaardige bad guy met monsterlijke mechanische armen die alleen door Spider-Man gestopt kan worden.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

