Deze week nieuw op Netflix: Seinfeld, Britney Vs. Spears en No One Gets Out Alive

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Seinfeld - seizoen 1 t/m 9

In de legendarische sitcom Seinfeld zie je de dagelijkse bezigheden van Jerry, Elaine, Kramer en George. Omdat de vier zo krankzinnig en ironisch zijn, worden zelfs de saaiste zaken hilarische aangelegenheden.

The Chestnut Man - seizoen 1

De Deense misdaadserie ‘Kastanjemanden’, oftewel The Chestnut Man, gaat over twee detectives die jacht maken op een moordenaar die een eng kastanjepoppetje achterlaat op zijn afschrikwekkende plaats delict.

Maid - seizoen 1

In de dramaserie Maid volg je jonge moeder Alex en haar inspanningen voor een beter leven. Ze komt net uit een gewelddadige relatie en vindt een baan als schoonmaakster. Ze moet hard werken om haar kindje Maddy te onderhouden en doet er alles aan om een toekomst voor hen samen op te bouwen.

Black Space - seizoen 1

Huurmoordenaars met een eenhoornmasker op vermoorden vier leerlingen tijdens een aanslag op een school in Israël. Een corrupte rechercheur doet vervolgens op onorthodoxe wijze onderzoek naar het bloedbad, maar al snel blijkt dat de toedracht niet makkelijk te achterhalen is.

Films

Forever Rich

De eerste Nederlandse Netflix-film Forever Rich draait om rapper Richie (Jonas Smulders). Hij wordt voor het oog van een camera beroofd van z’n Rolex en het vernederende filmpje, waarin hij wanhopig smeekt voor zijn leven, gaat viraal. Richie is vastbesloten zijn ‘street cred’ terug te winnen en zet een riskante achtervolging in.

The Guilty

In The Guilty, een remake van de gelijknamige Deense thriller, volgen we getroubleerde rechercheur (Jake Gyllenhaal) die is overgeplaatst naar de 911-alarmcentrale. Hij raakt betrokken bij een noodoproep van een ontvoerde vrouw en zet alles op alles om haar te redden.

Attack of the Hollywood Clichés!

In de satirische special Attack of the Hollywood Clichés! neemt acteur Rob Lowe de kijker mee langs allerlei Hollywood-clichés. Eenmanslegers, personages die een begrafenis van een afstandje aanschouwen, actiesterren die rustig weglopen van een explosie – het komt allemaal voorbij.

Britney Vs Spears

Journalist Jenny Eliscu en filmmaker Erin Lee Carr - allebei fans van Britney Spears - onderzoeken de vrijheidsstrijd van de popsensatie en de controversiële rol die haar vader hierin speelde. In de documentaire onthullen de makers schokkende documenten van een anonieme bron die licht schijnen op Britneys situatie.

No One Gets Out Alive

Een vrouw uit Mexico, Ambar, verhuist naar een vervallen pension in Cleveland. Haar aftandse kamer was al een slecht begin van de ‘American Dream’, maar dan blijkt het pand ook nog eens vervloekt te zijn.

Darkest Hour

De dreiging van de Nazi’s ligt anno 1940 op de loer en de nieuwe Britse premier Winston Churchill stoomt zijn land klaar voor de ultieme strijd. Gary Oldman won een Oscar voor zijn verbluffende vertolking van de bekende politicus.

The Phantom

Deze True Crime-documentaire gaat over Carlos DeLuna. Hij werd in 1993 opgepakt voor de moord op de 21-jarige Wanda Lopez, maar hij bleef zelf, tot aan zijn executie, altijd volhouden dat een ándere Carlos verantwoordelijk was voor deze daad.

